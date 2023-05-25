Doğanşehir'de depremzedeler için yapılan kalıcı konutların inşası sürüyor

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK / ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Toplu Konut İdaresince (TOKİ) afetzedeler için yapılan kalıcı konutlar hızla yükseliyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alanların barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de etaplar halinde afet konutları inşa ediliyor.

İlçede temeli atılan ve 3 etapta yapılacak 1681 konutun bir kısmının kaba inşaatı tamamlanırken, ihalesi biten 368 köy tipi konutun da yapımına devam ediliyor.

Hummalı çalışmanın yürütüldüğü afet konutlarında kaba inşaatı bitirilen bloklarda iç ve dış sıva işlemlerine başlanırken, köy tipi konutlarda ise temeller atılıyor.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, AA muhabirine, depremden etkilenen ilçelerindeki binalardan yaklaşık yüzde 70-80'inin yıkıldığını belirterek, vatandaşların ilk etapta çadırlarda ardından konteynerde barınma ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.

- "Çalışmalar çok hızlı ilerliyor"

Kılıç, çadır ve konteyner çalışmaları devam ederken bir yandan da depremzedelerin barınması için kalıcı konutların temellerinin atıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Şu an 3 etap şeklinde deprem konutlarımız devam ediyor. Toplamda 1681 deprem konutunun yapımı sürüyor. Görüldüğü gibi yapılan konutlardan biri de bitmeye yakın. Çalışmalar çok hızlı ilerliyor. Bir taraftan toplu konutlarımız diğer taraftan da köy konutlarımızı yapımı devam ediyor. Orada da 23 mahallede yer seçimi tamamlandı, bunların 16 tanesi ihale edildi. Buralarda da yer seçimiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Örneğin Söğüt ve Altıntop mahallelerinde 200'e yakın köy konutu yapılıyor. Söğüt Mahallesi'nde planlamamıza göre 2 veya 3 ayda 15 köy tipi konutu teslim etmeyi düşünüyoruz. Çok hızlı ilerliyoruz inşallah kış gelmeden hem toplu konutlara hem köy konutlarına vatandaşlarımızı yerleştirmiş olacağız."

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