DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çanakçı, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

MALATYA (AA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri ağır hasar gören Malatyalı basın mensuplarını ofis konteynerlerinde ziyaret etti.

Konteynerlerde çalışan basın mensuplarıyla buluşan Çanakçı, yerel medyanın zor şartlarda görevini sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulunduklarını söyleyen Çanakçı, şöyle devam etti:

"Milletvekili seçimlerinin memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Birinci turun huzur içerisinde geçmesinden memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İkinci turun da aynı şekilde huzur ve güven içerisinde geçmesini diliyoruz. İkinci tur seçimlerine odaklandık, çok umutluyuz. Saha çalışmaları ikinci tura olan inancımızı destekler nitelikte. Birinci tur yapıldı bitti. Aradaki fark çok yüksek değil, 2,5 milyon oy farkı söz konusu, bunun yarısı bir taraftan diğer tarafa geçerse tablo değişiyor. 1 milyon 300 bin oy kapatılmayacak oy değil. Her tur aslında kendi dinamiğine sahip."

Çanakçı, seçime katılma oranının artacağını da öngördüklerini ifade etti.

Ziyarette Çanakçı'ya, partisinin il başkanı Sinan Akıncı ile partililer de eşlik etti.

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