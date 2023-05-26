CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, mazbatasını aldı

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MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, milletvekili seçildiği Malatya'da mazbatasını aldı.

Ağbaba, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, sandıktan çıkan sonuca saygı duyduklarını belirtti.

Kent için çalışmaya devam edeceğini aktaran Ağbaba, "Milliyetçilik meselesi gündeme geldiğinde kendimden daha fazla Malatya milliyetçisi tanımıyorum. Çünkü ben TBMM'de bulunduğum tüm platformlarda Malatya'nın hiçbir değerini tartıştırmadım. Kentin yetiştirdiği kültür ve siyaset adamlarını tartıştırmadım. Bu memleket, önemli bir memleket." diye konuştu.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kaldığını anımsatan Ağbaba, "İnşallah Malatyalılar 28 Mayıs'ta tercihlerini değiştirirler, oylarını Kemal Kılıçdaroğlu'na verirler. Onun yardımcısı olarak, Malatya'ya hizmet etmek benim boynumun borcu." ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da İl Seçim Kurulu'nun teklifi üzerine mazbata programını meclis salonunda gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sabah, Mehmet Celal Fendoğlu mazbatasını aldı, ona hayırlı olsun dedik. Şimdi de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba mazbatasını alacak." dedi.

Konuşmaların ardından Ağbaba, İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ayetullah Erol'dan mazbatasını aldı.

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