MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, mazbatasını aldı

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MALATYA (AA) - MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, mazbatasını aldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Fendoğlu, üst üste ikinci kez yeniden milletvekili adayı olarak gösterilmesi için teveccüh gösteren partisinin il teşkilatına ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Ankara'da Malatya'nın sorunlarının sesi olacağını belirten Fendoğlu, deprem döneminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda gıda ve barınma sorunları ile güvenliğin sağlanması yönündeki çalışmalara destek verdiklerini ve bu noktadaki problemlerin kalmadığını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Fendoğlu'nu kutlayarak, "Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah. Memleketimize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Kendisine yeni yasama döneminde başarılar temenni ediyorum." dedi.

Fendoğlu'na mazbatasını veren İl Seçim Kurulu Üyesi Müzeyyen Yıldırımoğlu da Fendoğlu'nu tebrik etti.

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