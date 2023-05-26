AK Parti'nin Malatya milletvekilleri mazbatalarını aldı

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MALATYA (AA) - Malatya'dan AK Parti milletvekili seçilen Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ile İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak mazbatalarını aldı.

Büyükşehir Belediye Meclisinde gerçekleştirilen programda konuşan Bülent Tüfenkci, Cumhur İttifakı'na Malatya'nın destek vererek TBMM'ye taşıdığını belirterek, 28. dönem milletvekili seçimlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

İhsan Koca ise kendilerine güvenen ve görev veren hemşerilerine teşekkür ederek, beklentiye layık olmak için çalışacaklarını belirtti.

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da AK Parti'nin kocaman bir aile olduğunu anlatarak, teşekkür etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise milletvekili seçimlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmalarının ardından Tüfenkci, Koca ve Ölmez Toprak, mazbatalarını aldı.

















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