Malatya'da devrilen çapa motorunun sürücüsü yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde, çapa motorunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Akça Toprak Mahallesi'nde, H.Y'nin kullandığı çapa motoru, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Ağır yaralanan H.Y, 112 Acil Sağlık görevlilerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü H.Y. buradaki ilk müdahale sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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