Malatya'da elektrik akımına kapılan kişiyi itfaiye kurtardı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Reşadiye Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen nedenle elektrik direğine çıkan F.B. akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri 20 dakikalık çalışmanın ardından elektrik direğinde mahsur kalan F.B'yi kurtardı.

F.B. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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