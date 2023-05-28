Malatya'da minibüs kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, 7 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

İstanbul'dan cenaze için Bitlis'e giden İlyas E. (45) idaresindeki 34 GAD 509 plakalı minibüs, Heyiketeği Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen 44 ABN 826 ve 50 DD 997 plakalı otomobillere çarptı.

Yaralanan Metin, Zuhal ve Yağmur Sevim Durmuş, Harun ve İlyas Elmastaş ile Zeynep ve Hüseyin Bedir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan D-300 kara yolu çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.