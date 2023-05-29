Malatyalı İş İnsanları Derneğinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

MALATYA (AA) - Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, yazılı açıklamasında, demokrasinin yapı taşlarından olan seçme ve seçilme refleksinin dün bir kez daha layığıyla tezahür bulduğu belirtildi.

Sandıklara yansıyan milletin iradesiyle mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi yeniden kazandığını aktaran Akdaş, "İş dünyasının çok kıymetli temsilcilerini bünyesinde barındıran MİAD olarak Cumhurbaşkanımızı kutluyor, seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Akdaş, Türk siyasi tarihinde ilk defa iki turlu bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Demokratik olgunluk çizgisinde gerçekleşen bu siyasi yarışta var olan tüm siyasi aktörleri tebrik ediyoruz. Sandıklara katılım oranıyla dünyaya demokrasi dersi veren milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Seçimlerin tamamlanmasıyla enerjimizin tamamının Türkiye'nin büyümesi, kalkınması ve bekası için harcanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, çok yakın bir zamanda karşı karşıya kaldığımız ve binlerce canımızı kaybettiğimiz deprem felaketinin yaralarının sarılması çabalarının aralıksız devamını diliyoruz. Türkiye yüzyılında ülkemizi daha güçlü ve müreffeh görmek adına kurulacak hükümetin var gücüyle çalışacağına inancımız tam. Bu anlamda ülkemizin çok daha iyi seviyelere gelmesi için çaba gösteren, ihracat yapan, üreten ve katma değer yaratan tüm iş insanlarımızın beklentilerinin de büyük bir titizlikle dinlenmesi gerektiğine inanıyor, sorun olarak görünen konuların çözüme kavuşturulması konusunda hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz."

MİAD olarak bu süreçte üzerlerine düşecek her görev için hazır olduklarını bildiren Akdaş, "Kurulduğumuz günden bu yana ülkemizin refahı için çalıştığımızı, çalışmaya da devam edeceğimizi bildiririz. Daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle devletimizin yanında olduğumuzu, vakit kaybetmeksizin hep birlikte, el ele çalışmaya başlamamız gerektiğini özellikle belirtmek istiyoruz. Tüm bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmiş olmasını tebrik ediyor, kurulacak hükümete şimdiden başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.