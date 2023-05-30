Malatya'da aracın bagajına ve tepsiye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da bir otomobilin bagajına ve servis tepsisine gizlenmiş 9 kilo 720 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.



Bir otomobilde narkotik dedektör köpeği "Neptün"ün de katıldığı aramada, aracın bagaj kısmına ve servis tepsisine gizlenmiş 9 kilo 720 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerince otogardaki bir şüphelinin üzerinde ise 292 gram sentetik uyuşturucu, 4,53 gram kokain, 201 uyuşturucu hap ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.