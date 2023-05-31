Gönüllü usta öğreticiler depremzedeler için mesai yapıyor

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MALATYA (AA) - HATİCE YETMEN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da halk eğitim merkezinin gönüllü usta öğreticileri, afetzedelere iç çamaşırı, pijama, pantolon ve tayt gibi kıyafetler dikiyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte afetzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Deprem sonrası eğitime ara verilen Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinin usta öğreticileri, kendileri gibi depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

Bu kapsamda bir okulun spor salonunda faaliyet gösteren merkezin usta öğreticileri, hazırladıkları kıyafetlerle depremzedelere destek olmaya çalışıyor.

Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kurhan, AA muhabirine, merkezde 17 usta öğreticiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendilerine kumaş gönderildiğini anlatan Kurhan, bunları kullanarak çadır ve konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere katkıda bulunduklarını ifade etti.

Ürettikleri kıyafetlerin AFAD tarafından depremzedelere ulaştırılacağını aktaran Kurhan, "Usta öğreticilerimiz kendileri de depremzede olduğu için çadırlarda kalıyor ve burada gönüllü olarak çalışıyorlar. Makasından iğnesine kadar malzemeleri Bakanlığımız gönderdi. Yeni makineler de geldi, üretimimiz devam ediyor. Ürettiğimiz 4 bine yakın kıyafeti AFAD'a teslim edeceğiz. Onlar da depremzedelere dağıtımını yapacak." dedi.

- "Faydalı oluyorsak ne mutlu bize"

Merkezde 15 yıldır usta öğreticilik yapan Perihan Gülay ise 17 gönüllü arkadaşıyla depremzedeler için kıyafet diktiklerini dile getirdi.

Depremin hemen ardından merkeze geldiğini belirten Gülay, "Çok mutluyum, iyi ki de gelmişim. Bir şeylere faydalı oluyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.



Yıldız Dikici de depremi yaşayan biri olarak yaraları sarma aşamasında ellerinden geleni yapmaya gayret edeceklerini ifade etti.



Fadime Fırat, kıyafetler dikerek depremzedelere faydalı oldukları için mutlu olduklarını kaydetti.

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