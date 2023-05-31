Depremzede kiraz üreticileri ilaçlama mesaisinde

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'da çiftçiler, kiraz sineğiyle mücadele için ürünlerini ilaçlamaya başladı.

Yeşilyurt ilçesindeki çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından olan coğrafi işaret tescilli "dalbastı kirazı"nda kalitenin korunması amacıyla iki ilaç firması tarafından gönderilen ücretsiz ilaçlar çiftçilere dağıtıldı.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin kenti olumsuz etkilediğini söyledi.

Depremin meydana geldiği dönemin kentte zirai mücadelenin en yoğun olduğu zamana denk geldiğini dile getiren Solmaz, kayısı üreticilerinin ilaç tedarikinde sıkıntı yaşadığını bu nedenle ürünlerinde monilya hastalığının meydana geldiğini ve ürün kaybı yaşadığını anımsattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve milletvekillerinin katkılarıyla bazı ilaç firmalarına ulaşarak depremzede kiraz üreticileri için destek istediklerini anlatan Solmaz, şöyle devam etti:

"Onların katkılarıyla zirai ilaç için hibe desteği aldık. İki firma bize 600 litre ilaç temin etti. Bu da 1800 ton ilaca tekabül etmekte. İlaçlarımızı çiftçilerimize dağıttık. İlaçlar, Tarım ve Orman Bakanlığının öngördüğü kontak tesirli ilaçlar. İlacın etki süresi 7 gün ancak yağmur yağdığında etki süresinin bittiğini çiftçilerimize izah ettik. Üreticilere gerekli teorik bilgiyi verdik, onlar da ilaçlama yapıyor."

Solmaz, kirazda bereketli bir sezon beklediklerini aktararak, "Bu yıl ürünümüz çok güzel, inşallah çiftçilerimiz de emeklerinin karşılığını alırlar. İhracatçılar, buradaki kirazı en iyi şekilde değerlendirirse bizlere yardımcı olmuş olurlar. " ifadelerini kullandı.

Üretici Veysel Bozkurt ise deprem nedeniyle bahçelerindeki çalışmaların aksadığını dile getirerek, "İlaç firmalarına teşekkür ederiz, verdikleri zirai ilaçlarla bahçelerimizi ilaçladık. Allah razı olsun." dedi.

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