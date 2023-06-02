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Depremzede lise öğrencisi yaşadığı konteyner kentte resim sergisi açtı

AA

Depremzede lise öğrencisi yaşadığı konteyner kentte resim sergisi açtı

MALATYA (AA) - YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Çiğdem İyem, ailesiyle barındığı Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde resim sergisi açtı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 2 bin 200 konteynerden oluşan ve yaklaşık 10 binden fazla depremzedeye barınma imkanı sunan Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde ailesiyle kalan lise öğrencisi Çiğdem İyem, Konteynerkent Eğitim Kampüsü'nde öğrenimine devam ediyor.

10 yaşından bu yana resimle ilgilenen ve ders aralarında bile resim çizen ve çalışmalarını ailesiyle kaldığı konteynerde de sürdüren İyem, deprem öncesinde ve sonrasında yaptığı 30 karakalem çalışması ile Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde sergi açtı.

Lise öğrencisi Çiğdem İyem, AA muhabirine, resim çizme sevgisini anlattı.

"Depremde o gürültüyle uyanınca ilk aklıma gelen resimlerim oldu. Hemen onları almak istedim, aldığım dakika evden hemen çıktık zaten. 3 bin resmim var ama biz aralarından seçerek sergilemek istedik." diyen İyem, şöyle konuştu:

"Resim çizmek beni her şeyden daha ön plana koyuyor. Resim çizmeyi doğduğumdan beri seviyorum. Sürekli bir sanatla uğraşma çabalarım oluyor. Deprem bir anda geldi, hayatımızı paramparça etti. Sonra bütün hayatımız yerle bir olduktan sonra ne oldu bir müddet sonra tutunmaya çalıştık. Bir şeylere tutunarak, bir yerlere varmaya çalıştık. Bu resmi depremden 2-3 gün sonra çizdim. Resim çizmek aynı zamanda benim bir hayat parçam oldu. Sürekli resim çizer bir hale dönüştüm. İlerde resim öğretmenliği okuyup, yüksek lisans ve üniversitede akademik kariyer yapmak istiyorum."

- Öğretmeni Güzel Sanatlar Fakültesine yönlendirdi

Görsel Sanatlar Öğretmeni Kübra Benli öğrencisi Çiğdem'in yaşına göre oldukça başarılı çalışmaları olduğunu belirterek, "Çok kabiliyeti vardı. Sergi açmak istiyordu, biz de destek olduk ve kendisi gördük ki geometrik soyut çalışıyor, lirik soyut çalışıyor, sürrealist çalışıyor, portre çalışıyor. İlerleyen süreçte üniversiteyi okursa Güzel Sanatlar Fakültesine yönlendirdim. Kendisi orayı da okursa özgün sanat dilini oluşturup daha akademik çalışacaktır." dedi.

Çiğdem'in annesi Nazire İyem de kızının küçüklüğünden beri resim çizdiğini ve resme ilgisi olduğunu kaydetti.

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