Malatyalı gazeteci, arşivini ve kitaplarını ağır hasarlı evinden konteynere taşıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatyalı gazeteci, arşivini ve kitaplarını ağır hasarlı evinden konteynere taşıdı

AA

Malatyalı gazeteci, arşivini ve kitaplarını ağır hasarlı evinden konteynere taşıdı

MALATYA (AA) - HATİCE YETMEN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evi ağır hasar gören 63 yaşındaki gazeteci Abdullah Ergün, evinden çıkardığı babasından kalma 55 yıllık arşivini ve kitaplarını yerleştirildiği konteyner kente taşıdı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Cengiz Topel Caddesi'nde oturan Abdullah Ergün'ün evi de ağır hasar gördü.

Yalnız yaşayan, yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapan Ergün, evindeki diğer eşyaları bırakarak babasından esinlenerek 55 yıldan bu yana biriktirdiği kitap, plak, CD ve dergilerden oluşan arşivini çıkardı.

Deprem sonrasında Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirilen Ergün, kendisine tahsis edilen konteynere "en büyük mutluluğum" dediği kitaplarını ve arşivini de götürdü.

Abdullah Ergün, AA muhabirine, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan evinden sadece 55 yıllık kitap, plak, CD ve dergilerden oluşan arşivini çıkarttığını söyledi.

Arşivinin konteyner kentte yaşayanlar tarafından büyük ilgi gördüğünü, kendisinin de kitap okuyarak depremin etkisinden uzaklaştığını ifade eden Ergün, "Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerden sonra diğer depremzedeler gibi bir kenara savrulduk. Teknopark konteyner kentte depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Yaşanan felaketten sonra herkes evden değerli eşyalarını çıkarmaya başladı. Ben de 55 yıllık arşivimi ağır hasarlı evden 40'a yakın çuvalla buraya getirdim. Evden başka bir şey çıkartmak istemedim çünkü arşivimi buraya getirmek benim için çok daha önemliydi." dedi.

Dışarıdan bakıldığı zaman arşivinin kütüphaneyi andırdığını anlatan Ergün, depremzedelerin konteynerlere ev eşyaları yerleştirirken kendisin de arşivini yerleştirdiğini ve bundan büyük keyif aldığını ifade etti.

- "Farkında olmayarak 55 sene sonra müthiş bir arşiv ortaya çıktı"

Ergün, arşivinde 1960 ve 1970'li yıllara ait müzik, sinema, sanat, spor dergileri gibi birçok eserin bulunduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"1960'lı yıllarda rahmetli babam, hayat dergileri, ses dergileri alıyordu. Biz bunları atmıyorduk. Hep saklıyorduk. Daha sonra ilkokula gittikten sonra aynı alışkanlığı ben devam ettirdim. Farkında olmayarak 55 sene sonra müthiş bir arşiv ortaya çıktı. Konteyner kentte arşivim ilgi görmeye devam ediyor. Ben bu ilginin kendilerinde de oluşmasını bekliyorum bu çok önemli benim için. Yaşanan depremler insanlarda ağır travma bıraktı. Çünkü yaşanan travma çok küçük bir travma değil. Biz bunu yetişkinler olarak hala atmış değiliz. Ben bu yönden çocukların okuyarak, araştırarak, öğrenerek bir şekilde bu sıkıntıyı üzerinden atacaklarını düşünüyorum."

Ergün, ilerleyen zamanlarda arşivinin bir bölümünü kızı Eser'e bir kısmını ise İnönü Üniversitesine bırakmak istediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremzede lise öğrencisi yaşadığı konteyner kentte resim sergisi açtı
YEREL HABERLER Depremzede lise öğrencisi yaşadığı konteyner kentte ...
Malatya'da iki katlı kerpiç evin bir bölümü çöktü
YEREL HABERLER Malatya'da iki katlı kerpiç evin bir bölümü çöktü
Malatya'da hayırsever tarafından yapılan anaokulu açıldı
YEREL HABERLER Malatya'da hayırsever tarafından yapılan anaokulu ...
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, konteynerde görev yapan basın mensuplarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, ...
Malatya'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedaviye alındı
YEREL HABERLER Malatya'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu ...
İşitme engelli depremzede milli güreşçi Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER İşitme engelli depremzede milli güreşçi Avrupa ve ...
Depremzede kiraz üreticileri ilaçlama mesaisinde
YEREL HABERLER Depremzede kiraz üreticileri ilaçlama mesaisinde
Hekimhan'da doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Hekimhan'da doludan etkilenen tarım alanlarında hasar ...
Gönüllü usta öğreticiler depremzedeler için mesai yapıyor
YEREL HABERLER Gönüllü usta öğreticiler depremzedeler için mesai ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.