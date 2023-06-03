Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği hediyeler Malatya'da dağıtıldı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyareti esnasında bir araya geldiği vatandaşların kendisinden talep ettikleri hediyeleri sahiplerine takdim etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan talep edilen hediyelerin vatandaşlara teslim edilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nde program düzenlendi.

Gürkan, programda yaptığı konuşmada vatandaşların taleplerini karşılamak için gerekenin yapıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız bu taleplerle ilgili bize görev verdi, çocuklarımızın talep ve isteklerini aldık. Sizlerin taleplerini yerine getirme noktasında arkadaşlarımız gereğini yapmışlar. Bisiklet isteyen arkadaşlarımıza bisiklet, tablet isteyen arkadaşlarımıza da tabletlerini aldık. Memleketimizde birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini 28 Mayıs'ta gösterdiniz. Hepinize bu anlamda teşekkür ediyorum. Güçlü bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımızın yanında ve arkasında oldunuz. Hepinize bu anlamda müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gürkan, hediyelerin güzel günlerde kullanılmasını temenni etti.

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