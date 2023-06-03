Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği hediyeler Malatya'da dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği hediyeler Malatya'da dağıtıldı

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği hediyeler Malatya'da dağıtıldı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyareti esnasında bir araya geldiği vatandaşların kendisinden talep ettikleri hediyeleri sahiplerine takdim etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan talep edilen hediyelerin vatandaşlara teslim edilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nde program düzenlendi.

Gürkan, programda yaptığı konuşmada vatandaşların taleplerini karşılamak için gerekenin yapıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız bu taleplerle ilgili bize görev verdi, çocuklarımızın talep ve isteklerini aldık. Sizlerin taleplerini yerine getirme noktasında arkadaşlarımız gereğini yapmışlar. Bisiklet isteyen arkadaşlarımıza bisiklet, tablet isteyen arkadaşlarımıza da tabletlerini aldık. Memleketimizde birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini 28 Mayıs'ta gösterdiniz. Hepinize bu anlamda teşekkür ediyorum. Güçlü bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımızın yanında ve arkasında oldunuz. Hepinize bu anlamda müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gürkan, hediyelerin güzel günlerde kullanılmasını temenni etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi ...
Depremzede ayakkabıcıdan 4 kıtaya bovling ayakkabısı ihracatı
YEREL HABERLER Depremzede ayakkabıcıdan 4 kıtaya bovling ayakkabısı ...
Malatyalı gazeteci, arşivini ve kitaplarını ağır hasarlı evinden konteynere taşıdı
YEREL HABERLER Malatyalı gazeteci, arşivini ve kitaplarını ağır ...
Depremzede lise öğrencisi yaşadığı konteyner kentte resim sergisi açtı
YEREL HABERLER Depremzede lise öğrencisi yaşadığı konteyner kentte ...
Malatya'da iki katlı kerpiç evin bir bölümü çöktü
YEREL HABERLER Malatya'da iki katlı kerpiç evin bir bölümü çöktü
Malatya'da hayırsever tarafından yapılan anaokulu açıldı
YEREL HABERLER Malatya'da hayırsever tarafından yapılan anaokulu ...
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, konteynerde görev yapan basın mensuplarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, ...
Malatya'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedaviye alındı
YEREL HABERLER Malatya'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu ...
İşitme engelli depremzede milli güreşçi Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER İşitme engelli depremzede milli güreşçi Avrupa ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.