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Deprem sonrasında başka illere nakil olan 50 bin öğrenciden 15 bini Malatya'ya döndü

AA

Deprem sonrasında başka illere nakil olan 50 bin öğrenciden 15 bini Malatya'ya döndü

MALATYA (AA) - YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla etkilediği illerden Malatya'da, 6 Şubat sonrasında başka kentlere naklini aldıran 50 bin öğrenciden 15 bini memleketine döndü.

İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle kentte 78 okulun orta ve ağır hasarlı olduğunu, 44'ünün acil yıkılması için sürecin başlatıldığını anlattı.

Deprem sonrasında kentin ve eğitim camiasının çok zor bir süreç yaşadığını dile getiren Özdemir, afet öncesinde 170 bin olan öğrenci sayısının 120 bine düştüğünü, 50 bin öğrencinin kentten başka yerlere gittiğini ifade etti.

Geçen zaman içinde durumun her geçen gün daha iyiye gittiğini, giden öğrencilerden 15 bininin döndüğünü belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Şu an sahada biz öğrencilerimizle tekrar eğitim öğretime başladık, mutlu bir şekilde inşallah sonuna kadar devam edeceğiz. 15 bin rakamının içinde hem örgün eğitim dediğimiz yani 1'den 12'ye kadar olan zorunlu eğitim dediğimiz öğrencilerimiz var, 3 bini de açık lise dediğimiz, onlardan da bir kısmı şehir dışına gitmişti, şu an onlardan da dönüş başladı. 15 binin toplamı bu şekilde. 12 bin 900'ü örgün eğitimde olan öğrencilerimiz.

Biz Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kocaman bir aileyiz. Ve bu süreci çok iyi bir şekilde de atlatacağımıza inanıyorum. Biraz zamana, biraz sabra, biraz da fedakarlığa ihtiyacımız var. İşin açıkçası yaralı bir yer vardı. Bu yaralı yere tampon yapıldı, tampondan sonra da şu an dikişler atılıyor ve bu dikişlerin en güzel şekilde de atıldığına da inanıyorum. Emeği geçen herkeste, ne kadar meslektaşım varsa, sahada bu uğurda savaş veren hepsine çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum."

- Öğrenciler okullarına ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Deprem sonrasında ailesiyle İstanbul'a gittikten sonra kente dönen Fırat İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Semih Peri (9), depremde yaşadığı korkuyu anlatarak, "Depremde korktum, annem babama bir şey olacak diye çok korktum, şok geçirdim, tepki veremiyordum. Evimiz yıkılacak diye korktum. Daha sonra İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine gittik. Okulların tekrar geri açılmasından ve buradaki arkadaşlarımla daha iyi ortamım olabilir diye döndük. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Arkadaşlarıma geri kavuştum. Oyunlar oynayabiliyoruz, dersi birlikte dinliyoruz." diye konuştu.

3. sınıf öğrencisi Zeynep Turgut da (9) depremden sonra ailesi ile toplanma bölgesine gittiklerini, birkaç gün arabada kaldıklarını, daha sonra Bursa'ya gittiklerini aktardı.

Turgut, "Babam Malatya Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Hem babamı özlediğimiz için hem okulum başladı, okuluma gitmem lazımdı. Arkadaşlarımı özlemiştim. Geri döndük. Döndüğümüz için çok mutluyum. Arkadaşlarıma kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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