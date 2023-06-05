Malatya Gelinciktepe'de depremzedeler için 1799 konut inşa ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Gelinciktepe'de depremzedeler için 1799 konut inşa ediliyor

AA

Malatya Gelinciktepe'de depremzedeler için 1799 konut inşa ediliyor

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1799 konutun yapımı sürüyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen illerden Malatya'da, Battalgazi ilçesine bağlı Gelinciktepe bölgesinde konutlar etaplar halinde yükseliyor.

TOKİ tarafında toplam 1799 konut yapılacak bölgede çalışmalar devam ediyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA muhabirine, belediyenin teknik ekibiyle ilçede inşası devam eden deprem konutlarında sık sık incelemede bulunduğunu belirtti.

Deprem konutlarının hızla yükseldiğini aktaran Güder, şöyle konuştu:

"Bir taraftan temel açma çalışmaları devam ediyor diğer taraftan binaların temelleri atılıyor bir taraftan bina inşaatları yükseliyor. Burada üçüncü etapta 474 konut, camimiz ve ticari alanımız inşa edilmiş olacak. Yan tarafımızda Elazığ depreminde inşa edilen 300 konutu görüyoruz. Arka kısımda 3. etap konutlar inşa ediliyor. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşları bir an önce konutlarına kavuşturmayı amaçlıyoruz. TOKİ'nin inisiyatifiyle müteahhit firmalar çalışıyor. Belediye olarak haftada en az iki defa gelerek, çalışmaların hızlandırılması noktasında müteahhit firmayla görüşüyoruz."

Güder, ilçede Gelinciktepe ile Çamurlu Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutlarının tamamlanmasıyla vatandaşların daha sağlıklı ortamda yaşayacağını ifade etti.

Bina inşalarının ivedikle devam etmesiyle konutların vaktinde teslim edileceğini belirten Güder, "Amacımız, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızı bir yıl içerisinde konutlarına kavuşturmak. Yeni yapılacak konutların zemin analizini iyi yapmak lazım. Burada Elazığ depreminden sonra inşa edilen ve 3 büyük depremi gören binalarda bir çizik yok. Bu binaların sağlamlığı vatandaştaki memnuniyeti arttırmış oldu." diye konuştu.

Kentte, 2020 yılında TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarıyla Gelinciktepe'nin yaşam alanına dönüştüğünü hatırlatan Güder, şunları kaydetti:

"Sosyal donatıları, ibadethaneleri, ticarethaneleriyle burayı alt merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz. Malatya'da çarşı kültürü var, insanlar artık tüm ihtiyaçlarını çarşıya giderek karşılamayacak. Bulunduğu bölgede tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden kışa hazırlıklı şekilde vatandaşları konutlarına yerleştirmek istiyoruz. Bu yılın sonunda hedefimiz 20 binin üzerinde vatandaşımızı konutlarına kavuşturmak. Vatandaş, konutların devlet tarafından yapılmasını istiyor, çünkü kentte TOKİ daha önce 10 bin civarında konut yaptı. Bu konutlarda herhangi bir sıkıntı olmadı, devlete güven duygusu oluşturdu. 'Cumhurbaşkanımız söz verdiyse konutları zamanında hatta zamanından önce teslim eder' diye vatandaşın söylemleri var."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mimarlar Odası Malatya Şubesi'nden orta hasarlı binalar için güçlendirme uyarısı:
YEREL HABERLER Mimarlar Odası Malatya Şubesi'nden orta hasarlı ...
Deprem sonrasında başka illere nakil olan 50 bin öğrenciden 15 bini Malatya'ya döndü
YEREL HABERLER Deprem sonrasında başka illere nakil olan 50 bin ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği hediyeler Malatya'da dağıtıldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği hediyeler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.