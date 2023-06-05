Malatya'dan mayıs ayında 31 milyon 169 bin dolarlık ihracat yapıldı

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'dan mayıs ayında 31 milyon 169 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya'dan mayıs ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 12 arttı.

Kentin mayıs ayındaki ihracatı, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre geçen senenin aynı dönemine göre de yüzde 4 artarak 31 milyon 169 bin dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremin etkisiyle düşüş görülen Malatya'nın ihracatının mayıs ayıyla yükselişe geçtiğini belirtti.

İhracatın toparlanmasının şehir ve ülke adına umut verici olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran, memleketi ve ülkesi için üretmeye devam eden üyelerini ve emektar çalışanları tebrik etti.

Sadıkoğlu, ihracatı destekleyecek yeni teşviklere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Düşen ihracatımızın mayıs ayı ile yükselişe geçmesi bizleri biraz olsun umutlandırdı. Küresel pazarlarda yaşanan resesyon, ihracatımızda önde gelen ülkelerin ithalat taleplerini etkilemeye devam ediyor. Böylesine bir süreçten geçerken ihracatımızı destekleyecek yeni teşviklere ihtiyacımız var. Deprem sonrasında en büyük sorunu istihdamda yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bunun çözümü için personel açısından deprem bölgesini cazip kılacak düzenlemeler yapılması gerekiyor. Personelden kesilen gelir vergisi ve sigorta primlerinin personele iade edilmesi bu anlamda faydalı olacaktır. Hem finansmana ulaşmakta hem de yüksek kredi maliyetleri sebebiyle sıkıntılarımız maalesef büyüyor. Bununla birlikte kur baskısı ve ikili kur konusunda yaşadığımız zorlukların aşılması beklentilerimiz arasında yer alıyor. Sorunlarımız olsa da biz her koşulda üretime, ihracata, istihdama devam edeceğiz. Tamamlanan seçimler ve oluşan yeni kabine sonrası iş dünyasına daha çok kulak verildiği ve çözümler üretildiği bir dönemin başlangıcını umut ediyoruz."

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