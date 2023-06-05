Malatya- Kayseri yolunda ulaşım sağanak nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Yeni İstanbul Valisi kim oldu?

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Malatya- Kayseri yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İlçede akşam başlayan yağış daha sonra etkisini artırdı.

Sele neden olan sağanak sonucu D 300 Malatya-Kayseri kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Yukarıulupınar mevkisinde etkili olan sel nedeniyle kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Sel sularıyla sürüklenen kaya parçaları kara yolunu kısmen kapattı.

Sel nedeniyle ilçedeki tarım alanları da su altında kaldı.

Polis ve jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.