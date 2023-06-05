GÜNCELLEME - Malatya-Kayseri kara yolunda kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolunda kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü.

İlçede akşam başlayan yağış etkisini artırdı. Sele neden olan sağanak sebebiyle D-300 Malatya-Kayseri kara yolunda ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlandı.

Yukarıulupınar mevkisinde etkili olan sel nedeniyle kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Sel sularıyla sürüklenen kaya parçaları kara yolunu kısmen kapattı. Karayolları ve Darende Belediyesi ne ait iş makineleri kara yolunda temizlik ve yol açma çalışması yaptı.

Sel nedeniyle ilçedeki tarım alanları da su altında kaldı.

Aşağıulupınar Mahallesi'ne bağlı Armutlu mezrasında sağanak sonrası sel kayısı bahçelerine zarar verdi.

Hisarkale Mahallesi'ndeki tarım arazileri de selden etkilendi.

Kara yolunda kontrollü sağlanan ulaşım, temizlik ve yol açma çalışmasının ardından normale döndü.

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