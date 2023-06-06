Malatya'da ambulans helikopter yüksek tansiyon hastası için havalandı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde yüksek tansiyon tanısı konulan hasta, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Heyiketeği Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan ve yakınları tarafından Darende Hulusi Devlet Hastanesi'ne getirilen Kadir Gökçe'ye (70), yapılan kontrolde yüksek tansiyon tanısı konuldu.

İlk müdahalenin ardından Gökçe için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi.

Gökçe, ilçe stadına inen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.