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Depremzede besiciler devlet desteğiyle hayvancılığı sürdürüyor

AA

Depremzede besiciler devlet desteğiyle hayvancılığı sürdürüyor

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, besiciler devlet desteğiyle hayvancılığı sürdürmeye devam ediyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 6 bin civarında binanın yıkıldığı kentte birçok ahır ve ağıl da yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Telef olmayan hayvanları açıkta kalan üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle 2 bin 600 civarında çadır ile branda gönderildi. Bazı bölgelere de gönderilen kerestelerle hayvanlar için barınaklar yapıldı.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, çiftçi ve üreticilerin deprem sürecinde devleti daima yanlarında hissettiklerini söyledi.

- Malatya'da 3 bin 600 ahır ve ağıl yıkıldı

Depremlerde kentte 3 bin 600 civarında ahır ile ağılın yıkıldığını, Tarım ve Orman Bakanlığının hasar tespit çalışması yaparak eksiklikleri tespit ettiğini dile getiren Solmaz, "2 bin 700 çadır ve branda yetiştiricilere verildi. Kentte 206 bin 455 küçükbaş hayvanın sağlık taraması yapılarak, yaklaşık 10 bin doz şap aşılaması gerçekleştirildi. 223 bin 963 büyükbaşın sağlık taraması yapılarak 151 bin 468 doz şap aşısı yapıldı." bilgisini verdi.

Binaların çökmesiyle yetiştiricilerin yemlerinin de enkaz altında kaldığını hatırlatan Solmaz, Bakanlık tarafından yem desteği yapıldığına da dikkati çekti.

Yetiştiricilere, hayvanları için hem barınma hem de yem desteğinin yapılmasıyla üretimin sürdüğünü anlatan Solmaz, şunları kaydetti:

"7 bin 362 yetiştiriciye 25 bin 495 ton arpa dağıtımı yapıldı. İlave prim verilerek 821 küçükbaş, 523 büyükbaş hayvanın kesimi sağlandı. Çiftçilerin elindeki hayvanların ucuza kesiminin önüne geçmek için Bakanlık çiftçilere bu desteği sağladı. Desteklerle besicilerimiz kurbanlık hayvanlarını bayrama kadar besleyerek zarar etmedi. Bakanlığımıza çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum."

- "Depremin ilk gününden beri devletimiz yanımızda"

Kadiruşağı Mahalle Muhtarı Baki Aslan da depremlerde mahallelerinde sadece bir evin ayakta kaldığına dikkati çekti.

Aslan, depremlerde mahallelerindeki 24 ahırın yıkıldığına, 200 hayvanın telef olduğuna işaret ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığı bize 3 tır kereste verdi, 2 bin küçükbaş hayvan için ağıl yaptık. Ağıllar için çadır ve branda ile mahalleli için konteyner gönderdiler. Depremin ilk gününden beri devletimiz yanımızda." dedi.

Devletin verdiği desteklerle yetiştiricilerin üretime devam ettiğinin altını çizen Aslan, "Yardımlar vaktinde gelmeseydi hayvanlar satılmış, mahalle de çevre illere göç etmiş olacaktı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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