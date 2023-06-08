Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

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MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Ersoy, Malatya Valiliğini ziyaret ederek Vali Hulusi Şahin ile görüştü.



Kent merkezindeki esnafı ziyaret eden Bakan Ersoy, daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Malatya Valisi Hulusi Sahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir ilçesine görevlendirilen Koordinatör Vali Cüneyit Orhan Toprak, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kurumların müdürleri katıldı.





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