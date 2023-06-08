Malatya'da kamyonun park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde kamyonun park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, lastiği patlayan ve ardından sürücünün kontrolü kaybettiği Enver Karasakal (43) yönetimindeki 34 DLT 844 plakalı boya ve yalıtım malzemesi yüklü kamyon, Malatya-Kayseri kara yolunun Aşağıulupınar Mahallesi'nde önce park halindeki 44 J 7441 plakalı minibüse, ardından da 06 FU 7025 plakalı otomobile çarptı.

Kamyonun yol kenarına, minibüsün ise refüje devrildiği kazada yaralanan sürücü ambulansla Malatya'ya sevk edildi.







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