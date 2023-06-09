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Malatya'da açılacak ticaret merkezi kayısı üreticisi ile alıcısını bir araya getirecek

AA

Malatya'da açılacak ticaret merkezi kayısı üreticisi ile alıcısını bir araya getirecek

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Dünya kuru kayısı üretiminin büyük kısmının yapıldığı Malatya'da üreticiler ve tüccarları tek çatı altında toplayacak Dünya Kayısı Ticaret Merkezi gelecek ay hizmete başlayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, kayısının ticari değerinin artırılması ve il ekonomisinin canlandırılması için yapılan çalışmalar sürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesince 2 yıl önce temeli atılan ancak 6 Şubat'ta yaşanan depremler ve olumsuz hava şartları nedeniyle yapımı geciken Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde 1000 iş yeri, soğuk hava depoları, konferans salonu, kayısı müzesi, simultane çeviri odaları, toplantı ofisleri, eğitim merkezleri, banka şubeleri ve çeşitli sosyal alanlar bulunuyor.

Geçen yıl ülke ekonomisine yaklaşık 400 milyon dolarlık katkıda bulunan AB tescilli Malatya kayısısının dünya piyasasındaki yerini güçlendirmek amacıyla yapılan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde kuru kayısı alım satımının başlamasına sayılı günler kaldı.

Şehir merkezinde bulunan ve daha çok ihracat yapan kayısı tüccarlarının yer aldığı Şire Pazarı'nın taşınacağı merkezde üreticiler ile alıcılar tek çatı altında toplanmış olacak.

- Depremin vurduğu kentin ekonomik kalkınmasında kayısı öne çıkıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerden büyük hasar gören kentin ekonomisinin kalkınmasında kayısının önemli olduğunu söyledi.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük kısmının Malatya'da yapıldığını dile getiren Gürkan, "Kümülatif anlamda kayısının dünya piyasasındaki değeri 5 milyar doların üzerinde. Düşünün yüzde 80'ini siz üretiyorsunuz, 250 milyon dolar kazanıyorsunuz, geriye kalanı başka yerlere gidiyordu. Buna çözüm bulunması gerekiyordu. Dünya kayısı ticaretinin başkenti olan bir şehirde kayısı pazarına birilerini götürmeye imtina ediyorduk. Görsel ve pazarlamada, her anlamda sıkıntılıydı." dedi.

- 5 milyar dolarlık kuru kayısı pazarından daha fazla pay alınması hedefleniyor

Ülke ve şehir ekonomisine girdi sağlayan kuru kayısının dünya piyasasındaki değerinden daha fazla pay alabilmek için büyük bir ticaret merkezine ihtiyaç duyulduğunu ve bunun için merkezi yaptıklarını ifade eden Gürkan, şöyle devam etti:

"5 milyar dolarlık pazardan Malatya en az 2 milyar dolarını almalı diye deklarasyon yayımladık. Kayısının ambalaj ve gıda türünde çeşitlendirilmesi, besin olarak türevlendirilmesi ile kayısının sanayi mamulü haline gelmesi için bütüncül çalışmalar yapacağımızı ifade ettik. Bunun için 200 dönümlük yer aldık ve dış pazarlarla istişare ediyoruz. Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni inşa ederek, Malatya'ya, kayısı tüccarlarına yakışır mekan oluşturduk. Burada karşılama merkezi, koruma kontrol merkezi ile sağlık merkezi var. Her konuya hitap eden konseptte yapıldı. Modern, sağlık ve hijyen koşullarına uygun dükkanlar yaptık. Konferans salonu, banka şubelerinin bulunduğu devasa bir merkez inşa ettik. Uzay çatı sistemiyle merkezde kapalı kayısı pazarı yapılıyor. Tüccarlar için kayısı depoları ile ürününü satmaya getiren çiftçi aynı günde kayısıyı satamadığı takdirde, tekrar evine götürmek yerine burada kendisine tahsis edilen depoya bırakabilecek."

Gürkan, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin yanında yine belediyeye ait lisanslı deponun bulunduğunu, isteyen üreticilerin kayısılarını burada muhafaza edebileceğini aktardı.

Merkezin fiziki yapılarının tamamlandığını, asfalt, çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmalarının ardından hizmete açılacağını belirten Gürkan, "Aslında haziranda hizmete açmayı planlıyorduk. Deprem ve sonrasında sürekli yağmur yağması nedeniyle gecikme oldu. Lisanslı depo ile Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin yapımı 5 milyar liranın üzerine tekabül ediyor. 400 dönümlük alanda 1000 iş yerinin bulunduğu bir kampüs. Hava muhalefeti olmadığı takdirde arkadaşlarımız burayı 15 Temmuz'a yetiştirerek çiftçimizin ve tüccarımızın hizmetine sunacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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