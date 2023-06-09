Malatya'da gelincik tarlası kırmızıya büründü

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe ve Kiltepe mahallelerinde bulunan tarlalar, kırmızı gelinciklerle süslendi.

Yeşilyurt ilçesinde etkili olan yağışların ardından açan gelincikler, renkli görüntüler oluşturdu.

Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Abdullah Doğan, AA muhabirine, "Yağışlar sonrası gelinciklerin açmasıyla güzel bir manzara oluştu. Gelincikler çoğaldı. Güzel manzara eşliğinde bazen burada çayımızı yudumluyoruz. Yağış sonrası uzayan otları biçiyoruz." dedi.

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