Malatya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 12 işçi hastaneye kaldırıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 12 tekstil işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



İlçenin Fatih Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerin bir kısmı mide ağrısı ve halsizlik şikayetiyle fenalaştı.

Yedikleri gıdadan zehirlendiklerinden şüphelenilen işçilerden 12'si Malatya Eğitim ve Araştırma ile Hasan Çalık Devlet hastanelerine götürüldü.



İşçilerin tedavilerinin adından taburcu edildiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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