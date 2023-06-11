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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi'deki kentsel dönüşüm çalışmalarında son aşamaya gelindi

AA

Battalgazi'deki kentsel dönüşüm çalışmalarında son aşamaya gelindi

MALATYA (AA) - Battalgazi ilçesinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2021'de 110 dönümde yapımına başlanan konut, dükkan ve sosyal alanlarındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Fevzi Mahallesi'nde 2021 yılının ekim ayında yapımına başlanan 679 konut, 18 dükkan ve sosyal alanlarda çalışmalar sürüyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yapımı süren alanda incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi'yi modern ve planlı kentleşmeyle marka haline getireceklerini belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de konutların bitirilip hak sahiplerine teslimi konusunda gayret gösterdiklerini ifade etti.

Tüfenkci, çalışmaların tamamlandığında Malatya'nın konut ihtiyacının bir bölümünü karşılayacağını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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