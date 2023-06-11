Kıbrıs gazisi memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Erdal Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda Sürgü Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Demir'in cenazesi, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Doğanşehir ilçesine görevlendirilen Koordinatör Vali Cüneyit Orhan Toprak, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

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