Malatya'ya yeni beton santrali kuruyor

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan MESTON şirketi, beton santrali kurarak üretim yapmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaklaşık 90 bin metrekarelik alana kurulacak olan beton santralinde incelemelerde bulundu.



Santralinin Malatya'daki ihtiyaç duyulan betonun karşılanması ve piyasanın regüle edilmesi noktasında önemli görev ifa edeceğini belirten Gürkan, alanda çalışmaların hızla devam ettiğini tesisi Ağustos ayı sonunda faaliyete geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

Gürkan, yeni beton santrali hakkında bilgiler vererek, şunları kaydetti:



"Şehrimizin 6 Şubat depreminden sonra ciddi ihtiyaçları oluştu. Bunlardan bir tanesi de beton ihtiyacı, şehrimize yaklaşık 100 bin konut yapılacak. Bu durumda da şehrimizdeki mevcut kapasitenin üstünde bir ihtiyaç oluşturdu. Bizlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak şehirde beton üretimi ile ilgili denge oluşturmak hem de piyasa fiyatlarını dengelemek açısından MESTON şirketimiz aracılığıyla şehrimize yeni bir beton santral kazandırıyoruz. Santralimizin saatlik kapasitesi 240 metreküp/saat. Şu anda 90 bin metrekarede hem santral sahası hem de alan düzeltme çalışmaları yapılıyor. 2 ay sonra üretime başlamayı planlıyoruz."



Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise mevcut beton santrallerinin kapasitesini artırma adına Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan MESTON'un böyle bir çalışma yapmasının kent için güzel ve olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.



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