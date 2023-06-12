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Depremde yıkılan çay ocağından geriye kalan kayısı ağacından vazgeçemiyor

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde iş yeri yıkılan esnaf, Malatya'daki iş yerinden geriye kalan kayısı ağacını hemen her gün ziyaret edip anılarını tazeliyor.

Depremde yıkılan çay ocağından geriye kalan kayısı ağacından vazgeçemiyor

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde iş yeri yıkılan esnaf, Malatya'daki iş yerinden geriye kalan kayısı ağacını hemen her gün ziyaret edip anılarını tazeliyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da çok sayıda iş yeri yıkıldı, bazılarında ise ağır hasar oluştu.

Akpınar Meydanı'nda 1998'den bu yana hizmet veren Murat Çay Salonu da depremde yıkıldı.

Çay ocağı işletmecisi Murat Varol, AA muhabirine, uzun yıllardır çay ocağı işlettiğini söyledi.

Depremde iş yerinin yıkıldığını anlatan Varol, "Çay ocağımdan geriye sadece kendi ellerimle dikmiş olduğum kayısı ağacı kaldı. Devletten yardım bekliyorum. Çay ocağımız ve iş yerlerinden geriye boş bir arazi kaldı. Ömrümün yarısını buraya verdim. Buraya gelip kayısı ağacının altında duruyor, arada kayısı ağacıyla dertleşiyorum. Böyle teselli bulmaya çalışıyorum." dedi.

Deprem sonrası Akpınar Meydanı'nda enkaz altında kalan insanları kurtarmaya yardım ettiğini belirten Varol, "Benim çay ocağım tek katlıydı. Bitişik bina çay ocağımızın üstüne yıkıldı. Yıkılma sonucu çay ocağımız ve içindeki her şey gitti. Deprem sonrası buradan hiç ayrılmadım." diye konuştu.

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