Özel yetenek sınavına girecek Malatyalı gençler için kurs desteği

2023 İETT ücretleri ne kadar?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Battalgazi Belediyesi, deprem bölgesindeki gençlerin özel yetenek sınavına hazırlanabilmesi için resim kursu başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel yetenek sınavına hazırlanan gençlerin desteklenmesi amacıyla haftanın beş günü kurs düzenleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Özellikle deprem sonrasında gençlerimiz bize ulaşarak özel yetenek sınavlarına gireceklerini ancak açık kurs olmadığı için hazırlanamadıklarını ifade ettiler. Bizler de bu talep sonrasında resim kursu açılması talimatını verdik. Kursumuz da başladı ve gençlerimiz burada alacakları eğitimle liselerin ve üniversitelerin resim bölümlerine girebilecekler." ifadelerini kullandı.

Yetenek sınavına hazırlanan öğrenciler ise ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.