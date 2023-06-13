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"Deprem Sonrası Malatya'nın Geleceği Çalıştayı" düzenlendi

AA

"Deprem Sonrası Malatya'nın Geleceği Çalıştayı" düzenlendi

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte 6 bin binanın yıkıldığını belirterek, "Ağır hasarlı 36 bin binanın yıkımı ile uğraşıyoruz. Hepimiz sorumluyuz. Malatya'nın her bir vatandaşı, az ya da çok bu büyük yıkımdan nasibini almalıdır. 'Bu niye bizim başımıza geldi, neyi hatalı yaptık ve bundan sonra neyi doğru yapmalıyız', bunu konuşmalıyız. Bundan sonra inşa edeceğimiz şehri daha sağlam ve daha sağlıklı yapmalıyız." dedi.

Malatya Kent Konseyi'nce bir otelde düzenlenen "Deprem Sonrası Malatya'nın Geleceği Çalıştayı"nda konuşan Vali Şahin, Hollanda büyüklüğünde bir alanın depremden etkilendiğini, Malatya'nın da aralarında yer aldığı 4 kentin depremden en çok hasarı gördüğünü belirtti.

Kentteki her 3 binadan birinin kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Biz yıkılan 6 bin bina ile mücadele ettik. Bugün ise ağır hasarlı 36 bin binanın yıkımı ile uğraşıyoruz. Hepimiz sorumluyuz, Malatya'nın her bir vatandaşı, az ya da çok bu büyük yıkımdan nasibini almalıdır. Bu niye bizim başımıza geldi, neyi hatalı yaptık ve bundan sonra neyi doğru yapmalıyız, bunu konuşmalıyız. Bundan sonra inşa edeceğimiz şehri daha sağlam ve daha sağlıklı yapmalıyız."

Orta hasarlı yapıları hafif hasarlıya çevirmek için uğraşılmaması gerektiğine değinen Şahin, "Can pazarı bitmiş millet mal peşine düşmüş, tekrar binaları kurtarmanın telaşı var. Lütfen böyle bir ucuzluğa düşmeyelim. Tekrar aynı acıları yaşamayalım. Kararlı olacağız, acı reçeteyi içeceğiz ki vücut iyileşsin." dedi.

Vali Şahin, konteyner kentlerde şu anda yaklaşık 70 bin depremzedenin barındığını, 15-20 gün içerisinde bu sayının 120 bine çıkacağını, 3 bin 500 de konteyner iş yeri kurduklarını anlattı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem de şehri kendi kültürüyle yeniden ayağa kaldırmak için tüm imkan ve kaynakları kullandıklarını söyledi.

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeki Boyraz ise dağ eteğindeki düzlükler üzerinde kurulan Malatya'nın zemin açısından sorunlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 500'e yakın diri fay hattı olduğuna işaret eden Boyraz, henüz tespit edilememiş yer kırıkları olduğunu, Anadolu'nun değişik yerlerinde literatürde olmayan depremlerle karşı karşıya geldiklerini söyledi.


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