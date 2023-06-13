Kale'de arıcılara şeker yemi dağıtıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde 54 arıcıya, 9 bin 516 kilogram şeker yemi yardımı yapıldı.

Depremden zarar gören yetiştiricilere hayvan ve şeker yardımı yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, bal arılarının beslenmesi için Kale ilçesinde bedelsiz olarak 54 arıcıya, 9 bin 516 kilogram şeker yemi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca, yaptığı konuşmada, bakanlık tarafından karşılanan şekerin arıcılara dağıtıldığını söyledi.

Karaca, yetiştiricilerin bereketli bir sezon geçirmesini temenni etti.

Ziraat Mühendisi Mazlum Özcan ise arı bakımı, beslemesi ve dönemsel olarak yapılacak arıcılık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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