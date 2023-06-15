Malatya'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolakoğlu Mahallesi’nde 12 Haziran'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle Şevket Vurmaz'ın ateşli silahla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

İstihbarat ve saha çalışması neticesinde şüpheli M.K'nin akrabasının ikametinde saklandığı belirlendi.

Operasyonla yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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