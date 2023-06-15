LÖSEV, Malatya'da depremzede kanser hastalarına et dağıttı

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MALATYA (AA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Malatya'da depremden etkilenen kanser ve lösemi hastalarına et dağıtımını sürdürdü.

LÖSEV, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya Kernek Külliyesi'nde ihtiyaç sahibi ailelere et ve hijyen paketi dağıttı.

LÖSEV Sosyal Hizmet Sorumlusu Merve Köşgeroğlu, 25 yıldır vakıflarına kayıtlı olan kanserle mücadele eden hastalara maddi, manevi destekleri sürdürdüklerini belirtti.

Deprem bölgesinde kanserle mücadele eden çocuk ve yetişkin hastalara yardım paketlerini ilettikleri anlatan Köşgeroğlu, Hem depremden etkilenen hem de kanserle mücadele eden hastalarımıza bugün et paketlerini ilettik. Vakfımıza kayıtlı 75 bine aşkın çocuk ve yetişkin kanser hastamız bulunuyor." diye konuştu.

Kanser hastalarına 12 ay boyunca et paketlerini ilettiklerini bildiren Köşgeroğlu, "Kırmızı et tedavi sürecinde protein açısından çok gerekli ve tedavi süresince hastalarımızın ihtiyacı olan bir besin." ifadelerini kullandı.

Köşgeroğlu, marttan bu yana Malatya'da 500'den fazla aileye et yardımı yapıldığını, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da depremden etkilenen ve kanserle mücadele eden ailelere et ulaştıracaklarını dile getirdi.

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