Malatya'da 385 bin ton yaş kayısı rekoltesi bekleniyor

MALATYA (AA) - Malatya'da bu yıl tahmini yaş kayısı üretiminin yaklaşık 385 bin 850 ton, kuru kayısının ise 77 bin 170 ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Vali Hulusi Şahin, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda 2023 tahmini kayısı rekoltesini açıkladıklarını söyledi.

Kayısı rekoltesinin geniş tabanlı komisyon tarafından tespit edildiğini aktaran Şahin, "Komisyon yıllardır rekolte tespiti yapıyor ve başarıları da tutturma oranları da yüzde 95'in üzerinde. Netice itibarıyla bu da bir tahmindir. Malatya ili için ağaç başına ortalama verim 40 kilo 400 gram. Yaş kayısı üretimi 385 bin 850 kilogram, elde edilecek kuru kayısı miktarı ise 77 bin 170 ton olarak tespit edildi. Rakam geçen yılla hemen hemen aynı." diye konuştu.

Kayısıda miktar tespiti yaptıklarını dile getiren Şahin, "Bu miktar tespiti kalite tespiti değil. Dolu yağışı ve fazla yağmurlar kaliteye zarar verdi, kayısı da kalite kaybı söz konusu." ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise kentten yıllık ortalama 80 bin tonluk kuru kayısı ihracatı yapıldığını hatırlattı.

1 Ağustos'tan bu yana 73 bin ton kuru kayısı ihracatı yapıldığını belirten Özcan, "Haziran ve Temmuz aylarında da 10 bin tonluk ihracat bekliyoruz. Sezonu yaklaşık 83 bin ton ihracatla tamamlayarak, 450 milyon dolara yakın gelir elde etmeyi düşünüyoruz." dedi.





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