Darende'de kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

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MALATYA (AA) - Darende Kaymakamlığı ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında İlçe Müftülüğü şampiyon oldu.

Spor salonunda düzenlenen turnuvada final maçı İlçe Müftülüğü ile Hulusi Efendi Devlet Hastanesi arasında yapıldı.

Çekişmeli geçen maçı 3-1 kazanan İlçe Müftülüğü, birinci oldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Böke, kurumlar arası ilişkileri güçlendirmek için düzenlenen turnuvaya 10 takımın katıldığını söyledi.

Centilmence bir turnuva olduğunu dile getiren Böke, "Kurumlar arasında koordinasyonun ve yakınlaşmanın arttığı bir turnuva oldu. Katılım sağlayan oyuncu ve taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kupa ve madalya törenine katılan İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, takımlara kupalarını verdi.

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