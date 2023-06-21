Malatya'da ağır hasarlı 2 katlı evin bir kısmı çöktü

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MALATYA (AA) - Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan kerpiç evin bir kısmı kendiliğinden çöktü.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi Abbas Efendi Sokak'ta bulunan ağır hasarlı iki katlı kerpiç evin bir kısmı yıkıldı.

Bölgeye gelen AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaptıkları taramada enkazda kimsenin bulunmadığını belirledi.

Evin etrafına güvenlik şeridi çekildi.

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