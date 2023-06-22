İnönü Üniversitesi'nde deprem konulu konferans düzenlendi

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MALATYA (AA) - İnönü Üniversitesi'nde "6 Şubat 2023 Depremlerinin Yapılar Üzerindeki Etkileri ve Malatya Deprem Raporu" konulu konferans düzenlendi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Hulusi Şahin, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, "Malatya Deprem Raporu Eylem Planı"nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan İnönü Üniversitesi'nin böyle çalışmalar yapmasının Malatya için bir şans olduğunu aktaran Şahin, "Yapılan çalışma şehri yeniden inşa edecek yetkililere rehber olacaktır. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra konuşmacılar Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Burhan Karakoç, İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar Ayaz ve İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Talha Sarıcı sunumlarını gerçekleştirdi.

Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ve akademik personeller katıldı.

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