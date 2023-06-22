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Malatya İl Sağlık Müdürü Berk'ten bulanık akan kaynak suyuna ilişkin açıklama:

AA

Malatya İl Sağlık Müdürü Berk'ten bulanık akan kaynak suyuna ilişkin açıklama:

MALATYA (AA) - Malatya İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, kentte 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bulanık akan kaynak suyunda herhangi bir problem bulunmadığını söyledi.

Berk, İl Sağlık Müdürlüğü geçici hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte bugün kadar sağlık alanında yapılan hizmetleri anlattı.

Depremin ardından kentin içme suyunu karşılaşan kaynağın bulanık akmasıyla ilgili çeşitli incelemeler yaptıklarını belirten Berk, "Depremin ilk gününden beri klor ölçümü olarak dün itibarıyla 11 bin 582 uç noktadan ve kaynaktan numune klor ölçümümüz oldu. Haftanın 7 günü esasıyla çevre sağlığı ekibimiz bu işi takip ediyor. Mikrobiyolojik olarak da 2 bin 763 takip yaptık. Mikrobiyolojik, partikül ya da klor ölçümü olarak suyun kaynağında herhangi bir problemimiz yok." dedi.

Musluk sularının bulanık akma sebebinin depolarda biriken tortu ve çamur olduğunu anlatan Berk, binalarda ve iş yerlerindeki depoların temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

Depremin ilk dakikasından itibaren sağlık hizmetleri olarak sahada bulunduklarına değinen Berk, 3 Temmuz itibarıyla hastanelerin 6 Şubat depremleri öncesi sağlık hizmetlerini sunmaya başlayacağını kaydetti.

Berk, depremde sürecinde hastanelerde hizmet sıkıntısı yaşanmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ta yaşanan depremlerden en fazla etkilenen 11 ilin içerisinden birisi de Malatya'ydı. Biz sağlık çalışanları olarak deprem itibarıyla bütün hastanelerimiz açıktı. Aynı şekilde hizmetlerine devam ettiler. Hiçbir hastanelerimizde acil servislerimizde hizmet sıkıntısı yaşanmadı. 112 Acil Sağlık hizmetleri olarak da hızlı bir reaksiyon göstererek yaklaşık olarak saat 5 civarı ekip sahamızı UMKE araçlarıyla birlikte 60'a çıkartmıştık. Elazığ'ın takviyesiyle saat 5.30 itibarıyla UMKE ve 112 ekibinden 90 ekibimiz sahada ve tüm enkazların başındaydı. Aradan geçen 4 buçuk aylık sürede yeniden yapılanmamız yeniden faaliyetlerimizi normalleştirme yolunda çabalar sarf ettik."

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