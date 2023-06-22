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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Malatya'da konuştu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Malatya'da konuştu:

MALATYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da eylül ayında bütün okullarda eğitim öğretimi sorunsuz şekilde başlatacaklarını söyledi.

Bakan Tekin, Malatya'da İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda afet bölgesi eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirme toplantısının ardından yaptığı konuşmada, mesailerinin büyük bölümünü deprem bölgesine ayırdıklarını ifade etti.

"Asrın felaketi"nin yaralarını sarmanın o kadar da kolay olmadığını belirten Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda deprem bölgesindeki yaraları sarmak için seferberlik ilan ettiklerini vurguladı.

Malatya'da depremden önce 6 bin 177 derslikte hizmet verdiklerini anımsatan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu dersliklerimizden 855'i şu an kullanılamayacak durumda ama bu 855 derslikle ilgili bir telafi ortamı oluşturulmadığı anlamına gelmiyor. Eylül ayı başladığında eğitim-öğretim yılı tekrar başladığında Milli Eğitim Bakanlığı olarak bütün okullarımızda eğitim öğretimi sorunsuz bir şekilde başlatacağımızı taahhüt ediyoruz. Burada kimsenin bir endişesi olmasın. Hatta burada bugün planlanan yatırımlar tamamlandığında ilin toplam derslik sayısı yaklaşık yüzde 15 oranında da artmış olacak. Bu da çok önemli bir artı."

Kentte derslikle ilgili ihtiyaçları gidermelerinin gerektiğini, bunun içerisinde atölye, laboratuvar gibi ekipmanlar da bulunduğunu anlatan Tekin, o konuda da çalıştıklarını, eylül ayına kadar belki daha hızlı yapılabilecek formülasyonlarla sorunu çözeceklerini, ihale süreçleri de tamamlandığında Malatya'nın derslikle ilgili bir sorunu kalmayacağını ifade etti.

- "Malatya'da norm fazlası öğretmenimiz var"

Bakan Tekin, öğretmen konusunda da Malatya'nın tüm ihtiyaçlarının karşılanmış durumda olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son atamalarla Malatya'da doluluk oranı yüzde 105'e ulaşmış durumda. Yani norm fazlası öğretmenimiz oluşmuş durumda. Bu da gerekli bütün tedbirlerin alındığını gösteriyor. Öğretmen sayısı problemimiz yok. Öğretmen arkadaşlarımızla ilgili konaklama ve barınma
hizmetleri, onunla ilgili de Bakanlık olarak bölgedeki 11 ilin il müdürü arkadaşlarımızdan rica etmiştik, tek tek 'öğretmen arkadaşlarımızın konaklamayla ilgili durumlarını, barınmayla ilgili durumlarını öğrenin' diye. Arkadaşlarımız bizlere rakamlar verdiler, kendi evinde kalan, evi hasarsız olan, konaklayacak yer arayan bütün arkadaşlarımızın bu şekilde dökümü yapıldı. Bakanlık olarak konaklama ihtiyacı olan öğretmen arkadaşlarımızın bu ihtiyaçlarını giderebilecek tedbirler alıyoruz. Hızlı yapılabilecek çelik öğretmen konukevi diyebileceğimiz yapılar, konteynerlerde barınma durumu ortaya çıkarsa valiliğimiz zaten konteynerler organize etmiş. İlave olarak Malatya'ya yeni atanan 690 öğretmen arkadaşımızla da bu şekilde irtibata geçirilerek konaklama ihtiyaçları giderilmiş olacak. İnşallah o genç kardeşlerimizle hiçbir sorun yaşamadan eğitim öğretimlerine başlamış olacaklar."

- "Konteyner kentlerdeki çocuklarımız taşıma hizmetinden faydalanacak"

Tekin, öğrencilerin hem akademik eksiklikleri hem de içerisinde bulundukları psikolojik sorunları için de tedbirler aldıklarını dile getirerek, "İhtiyaç duyan öğrencilerimiz için psikososyal destek verebilecek rehberlik faaliyetleri yürüyecek. Mevcut durumda taşımalı eğitim sadece belediye sınırları dışarısında yapılabiliyordu ama Vali Bey'in bir çözüm önerisi oldu, özellikle konteyner kentlerdeki okulların yoğunluğunu azaltmak için taşıma kapsamındaki mesafe aralığı azaltılabilir, onu da yapacağız. Konteyner kentlerdeki arkadaşlarımız da genç çocuklarımız, gençlerimiz de taşıma hizmetinden faydalanmış olacaklar. Yine aynı şekilde yaygın eğitim kurumlarımız bölgedeki özellikle ev kadınlarına hem kendilerine mesleki anlamda katkı sağlayacak hem de bu süreçteki morallerini düzeltecek, psikolojilerini düzeltecek yaygın eğitim kursları ciddi sayıda açılmış durumda. O da aslında bu psikososyal destek ünitesinin bir parçası olarak kabul edilebilir. Dört bine yakın orada kurs çeşidimiz var. Burada açılanlar değil açılmasını istenen kurslar varsa onlar da talep edilebilir." ifadelerini kullandı.

- "Biz bir aile gibiyiz"

Tekin, Bakanlık olarak deprem bölgesindeki her ilde bir koordinatör görevlendirdiklerini hatırlatarak, "Biz bir aile gibiyiz, aile ortamı oluşturacağız. Aile fertleri nasıl işlerini ortaklaşa yaparlar? Biz de öğretmenlerimizden başlayıp, idari personelimizden bakanlık merkez teşkilatındaki birim amirlerine kadar bir aile havası içerisinde bu sorunları çözmek için seferber olduk. Allah yolumuzu açık etsin." diye konuştu.

Bakan Tekin daha sonra AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti binası önünde İl Başkanı Namık Gören ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Tekin'in ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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