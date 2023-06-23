Depremzede milli sporcu Eylül Aslan, iki branşta Avrupa şampiyonluğu peşinde

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MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çok iyi hazırlanamamasına rağmen katıldığı Türkiye Boks Şampiyonası'nda üçüncü olan Eylül Aslan, boks ve muaythaide Avrupa'da zirveye çıkmayı hedefliyor.

Geçen yıl Yıldızlar Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda 58 kiloda altın madalya kazanan 14 yaşındaki milli sporcu Eylül Aslan'ın Malatya'daki evi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar aldı.

Deprem nedeniyle müsabakalara istediği gibi hazırlanamayan Aslan, antrenörü Ramazan Yavuz'un da telkinleriyle antrenmanlarını sürdürdü ve 30 Mayıs-7 Haziran'da gerçekleştirilen Türkiye Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Aslan'ın bu başarısını gören Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıthane Spor Kulübü, depremzede sporcuyu kadrosuna kattı.

Eylül Aslan, AA muhabirine, deprem bölgesinde yaşayan herkes gibi çok zor günler geçirdiğini söyledi.

O kötü günlerin bir daha geri gelmemesini temenni eden Aslan, boks ile muaythaide ulusal ve uluslararası müsabakalarda altın madalya kazanmak için ter döktüğünü belirtti.





- Konteynerde yaşıyor

Depremlerden dolayı antrenmanlarının bölündüğünü dile getiren Aslan, "Antrenmansız kaldım, yaptığım antrenmanlarım da yetersizdi. Çalıştım ama Türkiye Boks Şampiyonası'nda yarı finalde elendim. Türkiye üçüncülüğü nasipmiş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıthane Spor Kulübüne transfer oldum. Onlar adına ringde mücadele ediyorum, Malatya'da antrenmanlarıma devam ediyorum. Burada konteynerde kalıyorum. Önümüzdeki boks ve muaythai şampiyonalarına sıkı şekilde hazırlanmaya gayret ediyorum. Depremler nedeniyle antrenmanlarım aksadı ama asla pes etmiyorum. Haftanın 7 günü, günde 4 saat antrenman yapıyorum. İnşallah emeklerimin karşılığını alırım." diye konuştu.

Aslan, bu yıl müsabakaların sona erdiğini ve önümüzdeki yılki müsabakalarda hayallerine ulaşmak istediğine işaret ederek, "Boks ve muaythai branşlarında ulusal ve uluslararası müsabakalara katılmak istiyorum. Boks ve muaythai de Avrupa şampiyonu olmak istiyorum." şeklinde konuştu.





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