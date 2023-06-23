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Malatya'da inşaata giren karga yavrusu depremzede vatandaşa zor anlar yaşattı

AA

Malatya'da inşaata giren karga yavrusu depremzede vatandaşa zor anlar yaşattı

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni uçmayı öğrenen karganın tek katlı bir inşaata girmesiyle diğer kargalar, inşaatta çalışan depremzedelere zor anlar yaşattı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde depremde kirada oturduğu evin hasar görmesi nedeniyle babasının bahçesindeki eve yakınlarının da yardımıyla tek katlı ev inşa etmeye çalışan Mehmet Yalman'ın inşaatına yeni uçmayı öğrenen karga yavrusu girdi.

Karga sürüsünün inşaatın üzerinde uçması ve kırdıkları ağaç dallarını atması üzerine, Yaman'ın babası Ömer Emir, kargayı inşaat içerisinde yakalayarak atmasıyla karga sürüsü inşaat çevresinden uzaklaştı.

Yavru karganın depremzedeye yaşattığı zor anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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