Kale'de masa tenisi turnuvası düzenlendi

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MALATYA (AA) - Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kale Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Toplam 32 sporseverin katılımıyla gerçekleşen turnuva, final müsabakası ve ödül töreniyle sona erdi.

Turnuvada birinciliği Muhammed Gökhan, ikinciliği Lütfü Özkul ve üçüncülüğü Ahmet Akbaş aldı.

Belediye Başkanı Murat Koca, gençlerin kaynaşması açısından oldukça önemli bir organizasyonun geride kaldığını söyledi.

Gençlerin gelişimi için bu faaliyetlere her zaman destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirten Koca, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa İlçe Emniyet Amir Vekili Gökhan Aslan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç ve İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş ile vatandaşlar katıldı.

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