Malatya'da Ticaret ve Sanayi Odası üye aidatlarının TOBB tarafından üstlenilmesi talebi

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremzede firmaların daha hızlı ayağa kalkabilmesi için her türlü desteğe ihtiyaç olduğunu belirterek, üyelerin oda aidatlarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından üstlenilmesini istediklerini bildirdi.

Sadıkoğlu, yazılı açıklamasında, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin Malatya'da sosyal ve ekonomik olarak büyük yaralar açtığını, MTSO'nun 10 bin üyesinin yüzde 80'inin depremden zarar gördüğünü belirtti.

MTSO üyesi firmaların oda aidatını dahi ödeyemez duruma geldiğini ifade eden Sadıkoğlu, üyelerin aidatlarının TOBB tarafından üstlenilmesini talep etti.

Depremzede firmaların ticari hayatlarını toparlaması ve yeniden ayağa kalkması için her türlü desteğe ihtiyaç olduğunu belirten Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ta yaşadığımız depremler şehrimizde binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine, on binlerce binamızın yıkılması ve ağır hasar almasına, ekonomik olarak da altından kalkılması zor bir enkaza sebep olmuştur. On bin üyemizin tamamı depremzede olmuş, yüzde 80'inin iş yeri zarar görmüştür. Depremin yaşandığı andan itibaren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak sosyal ve kurumsal sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Üyelerimizin tamamı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ortaya çıkan tabloyu ve talepleri her platformda dile getiriyoruz. Zor durumdaki üyelerimizin haklı destek beklentileri ve talepleri ciddi boyutlardadır. Küçük büyük demeden her destek üyelerimize bir can suyu niteliğindedir. Oda aidatlarının dahi üyelerimiz için maddi külfet olduğuna ve ödeme yapamadıklarına şahit olmaktayız. Böylesine bir dönemde çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Üyelerimizin aidatlarının TOBB tarafından üstlenilmesi için hazırladığımız resmi yazımızı üst kuruluşumuz olan TOBB'a gönderdik."

