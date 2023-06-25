AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Malatya'daki temaslarını değerlendirdi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Malatya'daki temaslarını değerlendirdi:

AA

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Malatya'daki temaslarını değerlendirdi:

MALATYA (AA) - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolas Meyer-Landrut, Birlik olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde tarım sektörünün yeniden canlandırılması için tarım altyapısı ve makine konularında iyileştirmelerin sağlanmasını da destekleme kapsamına alacaklarını bildirdi.

Meyer-Landrut, Malatya'daki incelemelerinin ardından basın mensuplarına temaslarına ilişkin bilgi verdi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'yı incelemenin çok önemli olduğunu belirten Meyer-Landrut, "Malatya’da, korkunç deprem sırasında ortaya çıkan ihtiyaçları görmek ve durumu anlamak ve bu sayede en iyi şekilde destek sağlayabilmek istedik ki AB'den gelecek yardım mümkün olduğunca etkili olsun. Malatya'nın ekonomisinde tarım çok önemli rol oynuyor. Dolayısıyla yaşanan sorunların üstesinden nasıl gelinebilir, bunu görmeye çalıştım. Bu sebeple bazı tarım işletmelerini ve tarlaları gezdik." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD III) Programı öncesinde Malatya'da üreticileri ziyaret ettiğini ifade eden Meyer-Landrut, girişimcilerden duydukları en büyük sorunlardan birinin nitelikli çalışanların şehri terk etmesi olduğunu kaydetti.

Meyer-Landrut, fiziksel hasara ek olarak insan kaynağı sorununun da önem taşıdığına işaret ederek, bu kaynağın tarım ve sanayi ekonomisinin canlandırılması açısından çok önemli olduğunu anlattı.

Yeni istihdam koşulları oluşturulması gerektiğini vurgulayan Meyer-Landrut, şöyle konuştu:

"IPARD'ın iki temel amacı, rekabeti geliştirerek insanların daha kolay ihracat yapabilmesini sağlamak ve istihdamı artırmaktır. Bu iki boyut mevcut durumda daha da önem kazandı. Şimdi daha önceden olmayan bir şeyi de programa katacağız. Tarım altyapısı ve makine konusunda iyileştirmenin sağlanması boyutlarını da desteklere ek olarak değerlendireceğiz. Öncelikleri anlamamız çok önemli. Deprem sonrası kurtarma, insani yardım çalışmaları yapıldı. Şimdi rehabilitasyon ve toparlanma aşamasına geçildi. Çalışmalar aşamalı olarak izlenmeli. Farklı paydaşlarla konuştuğumda önceliklerin neler olduğunu daha iyi anlıyorum. Umuyorum ki devasa yeniden inşa çalışmalarına katkıda bulunabileceğiz. Belediye altyapısı, sağlık ve eğitim bizim destek olabileceğimiz kilit sektörler. Spesifik olarak bu sektörlere yönelik program ve projeler yapmak gerekecek."

- "Projelerin planlanmasına yardım etmemiz gerekli"

Meyer-Landrut, birkaç aşamada çalıştıklarını belirterek, bunlardan ilkinin geçmişte oluşturulmuş ve kullandırılmamış fonların yeniden yönlendirilmesi olduğunu bildirdi.

Gelecek yıl için uygulanacak programı farklı konular etrafında çeşitlendirerek daha fazla destekle programlamaya çalıştıklarını vurgulayan Meyer-Landrut, daima iyi tanımlanmış plan ve programlara ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Meyer-Landrut, planlamaya yardım etmenin de öncelikleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Deprem şehrin yapısını değiştirdi. Gelecekte bu bölgede imar haritalandırma çalışmaları ve bunların hangi koşullarda yapılacağı önemli. Bizim öncelikle projelerin planlanmasına yardım etmemiz gerekli. Proje iyiyse zaten uluslararası finans kuruluşlarından destek görecektir. Desteklenebilir bir projeye dönüşürse finansman sağlanır. Biz de başlangıç aşamasındaki projeyle desteklenebilir hale gelmesindeki ara boşluğu doldurmak istiyoruz. Bölgede yaşayanlar yeni beceriler kazanabilsinler diye de çalışıyoruz. Yani finansman ve eğitime de destek oluyoruz."

IPARD'a katılan illerde 420 milyon avroluk destek sağlanacağı bilgisini veren Meyer-Landrut, yeni dönemde de finansman ve yeni projeler olacağını ancak IPARD III’te deprem sonrası yeni dönemi ele alabilecek şekilde dizayn gerektiğini söyledi.

Meyer-Landrut, IPARD'ın 41 ilde uygulandığını, Türk hükümetinin destek ve yönlendirmesiyle bunu diğer illere de yaygınlaştırmak istediklerini anlattı.

Gelişmeleri takip edebilmek için bölgeye tekrar geleceğini vurgulayan Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen bölgelerde bütün gezilerimin neticesinde bölgedeki ekonominin büyük bölümünün tarım ve sanayi sektöründen geldiğini gördüm. Bu hasar sonrasında ekonominin yeniden canlandırılması için imkanlar olması lazım. İkinci boyut belediye altyapısı ve vatandaşlara sunulan hizmetler. Tarımın güçlü olduğu alanlarda ekonominin yeniden canlandırılması gerekiyor. Elbette ki tarımın ve sanayinin canlandırılması için ne tür destek vereceğimizi belirlemek için çalışmalara devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Malatya'da iş yerleri yıkılan esnaf, geçici dükkanlarına kavuştu
YEREL HABERLER Malatya'da iş yerleri yıkılan esnaf, geçici ...
Sığındığı anaokulunda LGS'ye hazırlanan depremzede kız tam puan aldı
YEREL HABERLER Sığındığı anaokulunda LGS'ye hazırlanan depremzede ...
Ticaret Bakanı Bolat, Malatya İş Dünyası Buluşması'nda konuştu:
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Bolat, Malatya İş Dünyası ...
Ticaret Bakanı Bolat, Malatya'da konuştu:
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Bolat, Malatya'da konuştu:
Malatya'da hasarlı 6 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı
YEREL HABERLER Malatya'da hasarlı 6 katlı bina kontrollü olarak ...
Malatya'da Ticaret ve Sanayi Odası üye aidatlarının TOBB tarafından üstlenilmesi talebi
YEREL HABERLER Malatya'da Ticaret ve Sanayi Odası üye aidatlarının ...
Kale'de masa tenisi turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Kale'de masa tenisi turnuvası düzenlendi
Malatya'da inşaata giren karga yavrusu depremzede vatandaşa zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Malatya'da inşaata giren karga yavrusu depremzede ...
Depremzede milli sporcu Eylül Aslan, iki branşta Avrupa şampiyonluğu peşinde
YEREL HABERLER Depremzede milli sporcu Eylül Aslan, iki branşta ...
Malatya'da küçükbaş kurbanlıklar pazara indi
YEREL HABERLER Malatya'da küçükbaş kurbanlıklar pazara indi
Hemzemin geçitten geçen otomobile tren çarptı; 1 ölü
YEREL HABERLER Hemzemin geçitten geçen otomobile tren çarptı; 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.