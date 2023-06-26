Malatya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
İ.P. (32) yönetimindeki 52 AD 606 plaka otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Darıpınar Mahallesi mevkisinde M.G. (41) idaresindeki 34 SE 0155 otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile yolculardan N.G. (51) yaralandı.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan M.G. ve N.G'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.