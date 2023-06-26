Malatya'da mobil sosyal hizmet aracı depremzedenin gelin arabası oldu

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremin ilk gününden bu yana sahada görev yapan Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı personelinin çalıştığı mobil hizmet aracı, yeni evlenen çiftin gelin arabası olarak süslendi.

Aynı zamanda depremzede olan çocuk gelişim uzmanı Sabri Çakmak ile Gönül Öncü evlilik hazırlığı yaparken, bakanlığın Malatya'da görevli ekipleri, ilgililerden izin alarak depremin ilk gününden bu yana sahada görev yapan mobil hizmet aracının gelin arabası olarak süslenmesini sağladı.

Yeni çift, yapılan hazırlıkların ardından mobil hizmet aracıyla nikah salonuna gelerek dünya evine girdi.

Damat Sabri Çakmak, gazetecilere, yapılan sürprizden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Depremin ilk gününden itibaren çalıştığı mobil hizmet aracının gelin arabası olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakmak, "Arkadaşlar mobil araçla çok güzel bir sürpriz yapmışlar. Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşadığımı söyleyebilirim. Zahmet verip bu şekilde hazırlık yapan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu araçla konteyner alanlarımızı, çadır alanlarımızı gezip oradaki çocukları mutlu etmek amacıyla depremin ilk gününden beri etkinlikler, eğitimler yapıyorduk. Bugün de en mutlu günümün ortağı oldu." dedi.

Gelin Gönül Öncü ise sürprizde emeği geçenlere teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Galip Sökmen de depremin ilk gününden itibaren sahada olan Psikososyal Destek (PSD) ekibinin özveriyle çalıştığını aktararak, "Sekretarya ekibinden hizmet aracının gelin arabası yapalım teklifi geldi. Biz de olur verdik. PSD aracımızla Malatya’nın 468 mahallesinde 29 bin 500 haneye giderek 330 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verdik. Sabri de bu aracın içerisinde çok terlemişti. Emeği vardı. Aracımızı gelin arabası yaparak genç çiftlere moral vermek istedik." ifadelerini kullandı.

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