Malatya'da yük treniyle çarpışan minibüsteki 2 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da hemzemin geçitte yük treniyle minibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Erdal S. (75) yönetimindeki 44 FK 327 plakalı minibüs Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi Ova Sokak'taki hemzemin geçitte TCDD'ye ait yük treniyle çarpıştı.

Kazada sürücü Erdal S. ve minibüsteki Sultan S. (55) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sultan S'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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